Spectre AI (SPECTRE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.87 $ 1.87 $ 1.87 24 timer lav $ 2.01 $ 2.01 $ 2.01 24 timer høy 24 timer lav $ 1.87$ 1.87 $ 1.87 24 timer høy $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 All Time High $ 11.04$ 11.04 $ 11.04 Laveste pris $ 0.02880028$ 0.02880028 $ 0.02880028 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -7.10% Prisendring (7D) -9.75% Prisendring (7D) -9.75%

Spectre AI (SPECTRE) sanntidsprisen er $1.87. I løpet av de siste 24 timene har SPECTRE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.87 og et toppnivå på $ 2.01, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPECTRE er $ 11.04, mens den rekordlave prisen er $ 0.02880028.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPECTRE endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -7.10% over 24 timer og -9.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spectre AI (SPECTRE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.68M$ 18.68M $ 18.68M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.68M$ 18.68M $ 18.68M Opplagsforsyning 9.99M 9.99M 9.99M Total forsyning 9,993,171.20242279 9,993,171.20242279 9,993,171.20242279

Nåværende markedsverdi på Spectre AI er $ 18.68M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPECTRE er 9.99M, med en total tilgang på 9993171.20242279. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.68M.