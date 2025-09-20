Spectre (SPR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00994446$ 0.00994446 $ 0.00994446 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.88% Prisendring (1D) -17.72% Prisendring (7D) -23.51% Prisendring (7D) -23.51%

Spectre (SPR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SPR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPR er $ 0.00994446, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPR endret seg med -1.88% i løpet av den siste timen, -17.72% over 24 timer og -23.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spectre (SPR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 59.54K$ 59.54K $ 59.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 59.59K$ 59.59K $ 59.59K Opplagsforsyning 446.68M 446.68M 446.68M Total forsyning 447,072,570.6038379 447,072,570.6038379 447,072,570.6038379

Nåværende markedsverdi på Spectre er $ 59.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPR er 446.68M, med en total tilgang på 447072570.6038379. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 59.59K.