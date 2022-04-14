Spectral Sight (SIGHT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Spectral Sight (SIGHT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Spectral Sight (SIGHT) Informasjon $SIGHT is a community-driven, meme-based token inspired by the concept of "spectral sight" an abstract vision beyond the physical. The project revolves around playful exploration of perception, humor, and art, creating a unique ecosystem where users can interact through creative experiences. While not intended for serious financial use, $SIGHT offers collectible value, artistic engagement, and potential integration with decentralized community activities such as NFT creations and gamified experiences. Its utility lies in fostering creative interactions, collaboration, and lighthearted engagement within the meme token space. Offisiell nettside: https://sightspectral.xyz/

Spectral Sight (SIGHT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Spectral Sight (SIGHT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.41K $ 14.41K $ 14.41K Total forsyning: $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M Sirkulerende forsyning: $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.41K $ 14.41K $ 14.41K All-time high: $ 0.00115466 $ 0.00115466 $ 0.00115466 All-Time Low: $ 0.00000642 $ 0.00000642 $ 0.00000642 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Spectral Sight (SIGHT) pris

Spectral Sight (SIGHT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Spectral Sight (SIGHT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SIGHT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SIGHT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SIGHTs tokenomics, kan du utforske SIGHT tokenets livepris!

