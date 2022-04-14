Speciex (SPEX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Speciex (SPEX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The SPECIEX project is a decentralized infrastructure aimed at addressing scalability, interoperability, and liquidity fragmentation difficulties in the emerging decentralized finance (DeFi), metaverse, and non-fungible token (NFT) industries. The platform provides a well-chosen mix of features and innovations, and is being developed as a universal protocol for implementing future DeFi and NFT activities. The SPECIEX ecosystem has its native token, SPEX, on the Binance Smart Chain (BSC) protocol. The team behind the SPECIEX project is working towards making it simple for developers to use SPEX to build robust DeFi and NFT solutions and share the advantages with the rest of the cryptocurrency world. Beyond the SPECIEX project, the SPEX token has several use cases, including in-game purchases, credit card payments, travel arrangements, virtual gifts, NFTs, and charity donations. Offisiell nettside: https://speciex.io/ Teknisk dokument: https://speciex.io/image/pdf/SpeciexWhite.pdf

Speciex (SPEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Speciex (SPEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 125.78K $ 125.78K $ 125.78K Total forsyning: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Sirkulerende forsyning: $ 251.24M $ 251.24M $ 251.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 750.92K $ 750.92K $ 750.92K All-time high: $ 0.01629199 $ 0.01629199 $ 0.01629199 All-Time Low: $ 0.00041209 $ 0.00041209 $ 0.00041209 Nåværende pris: $ 0.00050189 $ 0.00050189 $ 0.00050189 Lær mer om Speciex (SPEX) pris

Speciex (SPEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Speciex (SPEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPEXs tokenomics, kan du utforske SPEX tokenets livepris!

