Speciex (SPEX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:34:09 (UTC+8)

Speciex (SPEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0004608
24 timer lav
$ 0.00052846
24 timer høy

$ 0.0004608
$ 0.00052846
$ 0.01629199
$ 0.00041209
-0.00%

-1.50%

-10.66%

-10.66%

Speciex (SPEX) sanntidsprisen er $0.00050271. I løpet av de siste 24 timene har SPEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0004608 og et toppnivå på $ 0.00052846, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPEX er $ 0.01629199, mens den rekordlave prisen er $ 0.00041209.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPEX endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.50% over 24 timer og -10.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Speciex (SPEX) Markedsinformasjon

$ 126.30K
--
$ 754.07K
251.24M
1,500,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Speciex er $ 126.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPEX er 251.24M, med en total tilgang på 1500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 754.07K.

Speciex (SPEX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Speciex til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Speciex til USD ble $ -0.0001735477.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Speciex til USD ble $ -0.0003216943.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Speciex til USD ble $ -0.001269424362683512.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.50%
30 dager$ -0.0001735477-34.52%
60 dager$ -0.0003216943-63.99%
90 dager$ -0.001269424362683512-71.63%

Hva er Speciex (SPEX)

The SPECIEX project is a decentralized infrastructure aimed at addressing scalability, interoperability, and liquidity fragmentation difficulties in the emerging decentralized finance (DeFi), metaverse, and non-fungible token (NFT) industries. The platform provides a well-chosen mix of features and innovations, and is being developed as a universal protocol for implementing future DeFi and NFT activities. The SPECIEX ecosystem has its native token, SPEX, on the Binance Smart Chain (BSC) protocol. The team behind the SPECIEX project is working towards making it simple for developers to use SPEX to build robust DeFi and NFT solutions and share the advantages with the rest of the cryptocurrency world. Beyond the SPECIEX project, the SPEX token has several use cases, including in-game purchases, credit card payments, travel arrangements, virtual gifts, NFTs, and charity donations.

Speciex (SPEX) Ressurs

Speciex Prisforutsigelse (USD)

Speciex (SPEX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Speciex (SPEX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPEX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Speciex (SPEX)

Hvor mye er Speciex (SPEX) verdt i dag?
Live SPEX prisen i USD er 0.00050271 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SPEX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SPEX til USD er $ 0.00050271. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Speciex?
Markedsverdien for SPEX er $ 126.30K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SPEX?
Den sirkulerende forsyningen av SPEX er 251.24M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPEX ?
SPEX oppnådde en ATH-pris på 0.01629199 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SPEX?
SPEX så en ATL-pris på 0.00041209 USD.
Hva er handelsvolumet til SPEX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPEX er -- USD.
Vil SPEX gå høyere i år?
SPEX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPEX prisprognosen for en mer grundig analyse.
