Speciex (SPEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0004608 $ 0.0004608 $ 0.0004608 24 timer lav $ 0.00052846 $ 0.00052846 $ 0.00052846 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0004608$ 0.0004608 $ 0.0004608 24 timer høy $ 0.00052846$ 0.00052846 $ 0.00052846 All Time High $ 0.01629199$ 0.01629199 $ 0.01629199 Laveste pris $ 0.00041209$ 0.00041209 $ 0.00041209 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -1.50% Prisendring (7D) -10.66% Prisendring (7D) -10.66%

Speciex (SPEX) sanntidsprisen er $0.00050271. I løpet av de siste 24 timene har SPEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0004608 og et toppnivå på $ 0.00052846, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPEX er $ 0.01629199, mens den rekordlave prisen er $ 0.00041209.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPEX endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -1.50% over 24 timer og -10.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Speciex (SPEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 126.30K$ 126.30K $ 126.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 754.07K$ 754.07K $ 754.07K Opplagsforsyning 251.24M 251.24M 251.24M Total forsyning 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Speciex er $ 126.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPEX er 251.24M, med en total tilgang på 1500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 754.07K.