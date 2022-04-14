SpartaDEX (SPARTA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SpartaDEX (SPARTA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SpartaDEX (SPARTA) Informasjon SpartaDEX is a combination of real-time strategy game set in the realities of ancient Greece and a decentralized cryptocurrency exchange. We called it a gamified DEX. The main goal is to provide the exchange with user engagement known from video games, which builds loyalty and consistency in providing liquidity. By combining a decentralized exchange with a strategy game, we wanted to Provide a more stable and deeper liquidity for projects, through the gamified yield that depends on the player’s progress in the game, additionally giving a chance to monetize this progress by encapsulating it in the form of tradable NFT;

Promote and facilitate the launch of new, promising projects

Build an exchange fully managed by the community, where the community decides which projects will be whitelisted and therefore providing liquidity for them will be additionally incentivized with EXP points and token rewards

Build a decentralized exchange with a user-friendly, intuitive and inviting interface

Build a loyal and valuable community of the decentralized exchange by implementing gaming layer

Provide SAS with the opportunity to earn Real Yield from the from the basic mechanics implemented in the game itself (microtransactions). This makes SpartaDEX a very competitive and distinctive compared to other exchanges

Reward liquidity providers of certain pools with the opportunity to receive tokens of other projects in the "Dual Rewards" program SpartaDEX is a multichain protocol that will initially operate on the Arbitrum blockchain. This chain was chosen for its modern approach to scalability, transaction fees, and speed of operation, which are particularly valuable for gaming projects that involve a substantial number of transactions made by players. Offisiell nettside: https://spartadex.io/ Teknisk dokument: https://docs.spartadex.io/general/overview Kjøp SPARTA nå!

SpartaDEX (SPARTA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SpartaDEX (SPARTA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 82.64K $ 82.64K $ 82.64K Total forsyning: $ 39.72M $ 39.72M $ 39.72M Sirkulerende forsyning: $ 39.72M $ 39.72M $ 39.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 82.64K $ 82.64K $ 82.64K All-time high: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 All-Time Low: $ 0.00190095 $ 0.00190095 $ 0.00190095 Nåværende pris: $ 0.0020806 $ 0.0020806 $ 0.0020806 Lær mer om SpartaDEX (SPARTA) pris

SpartaDEX (SPARTA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SpartaDEX (SPARTA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPARTA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPARTA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPARTAs tokenomics, kan du utforske SPARTA tokenets livepris!

