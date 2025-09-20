SpartaDEX (SPARTA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00201783 24 timer høy $ 0.00212675 All Time High $ 1.3 Laveste pris $ 0.00190095 Prisendring (1H) +2.34% Prisendring (1D) +0.24% Prisendring (7D) -1.10%

SpartaDEX (SPARTA) sanntidsprisen er $0.00208036. I løpet av de siste 24 timene har SPARTA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00201783 og et toppnivå på $ 0.00212675, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPARTA er $ 1.3, mens den rekordlave prisen er $ 0.00190095.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPARTA endret seg med +2.34% i løpet av den siste timen, +0.24% over 24 timer og -1.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SpartaDEX (SPARTA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 82.63K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 82.63K Opplagsforsyning 39.72M Total forsyning 39,720,895.81230459

Nåværende markedsverdi på SpartaDEX er $ 82.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPARTA er 39.72M, med en total tilgang på 39720895.81230459. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 82.63K.