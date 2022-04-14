Spare Parts Universe (SPU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Spare Parts Universe (SPU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Spare Parts Universe (SPU) Informasjon Art is the main focus, Spare Parts Universe consists of hand crafted art pieces made from "spare parts" which have turned into an animated cartoon show and clothing line based off the art, and nfts are in the works for each sculpture and original music and animated music videos. Oliver Sparks is the main developer and artist but he has a team of people helping him. he is very passionate about his art and a friendly guy who engages with the community every day in the telegram since the coin launched there is only about 600 people in there but it is very active everyday no matter the market conditions. its not people looking to make a quick flip on a dumb meme. i highly suggest taking a quick look at the twitter / X account to see the sculpture's and animations Offisiell nettside: https://www.sparepartsuniverse.com/ Kjøp SPU nå!

Spare Parts Universe (SPU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Spare Parts Universe (SPU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 217.62K $ 217.62K $ 217.62K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 217.62K $ 217.62K $ 217.62K All-time high: $ 0.00036247 $ 0.00036247 $ 0.00036247 All-Time Low: $ 0.00006551 $ 0.00006551 $ 0.00006551 Nåværende pris: $ 0.0002187 $ 0.0002187 $ 0.0002187 Lær mer om Spare Parts Universe (SPU) pris

Spare Parts Universe (SPU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Spare Parts Universe (SPU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPUs tokenomics, kan du utforske SPU tokenets livepris!

