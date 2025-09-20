Dagens Spare Parts Universe livepris er 0.00023494 USD. Spor prisoppdateringer for SPU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Spare Parts Universe livepris er 0.00023494 USD. Spor prisoppdateringer for SPU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Spare Parts Universe Logo

Spare Parts Universe Pris (SPU)

Ikke oppført

1 SPU til USD livepris:

$0.00023266
-3.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Spare Parts Universe (SPU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:10:07 (UTC+8)

Spare Parts Universe (SPU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00023177
24 timer lav
$ 0.00024136
24 timer høy

$ 0.00023177
$ 0.00024136
$ 0.00036247
$ 0.00006551
+0.60%

-2.65%

-8.72%

-8.72%

Spare Parts Universe (SPU) sanntidsprisen er $0.00023494. I løpet av de siste 24 timene har SPU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00023177 og et toppnivå på $ 0.00024136, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPU er $ 0.00036247, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006551.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPU endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, -2.65% over 24 timer og -8.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spare Parts Universe (SPU) Markedsinformasjon

$ 234.95K
$ 234.95K$ 234.95K

--
----

$ 234.95K
$ 234.95K$ 234.95K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Spare Parts Universe er $ 234.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPU er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 234.95K.

Spare Parts Universe (SPU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Spare Parts Universe til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Spare Parts Universe til USD ble $ +0.0001009263.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Spare Parts Universe til USD ble $ +0.0002571201.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Spare Parts Universe til USD ble $ +0.00013063869647377704.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.65%
30 dager$ +0.0001009263+42.96%
60 dager$ +0.0002571201+109.44%
90 dager$ +0.00013063869647377704+125.25%

Hva er Spare Parts Universe (SPU)

Art is the main focus, Spare Parts Universe consists of hand crafted art pieces made from "spare parts" which have turned into an animated cartoon show and clothing line based off the art, and nfts are in the works for each sculpture and original music and animated music videos. Oliver Sparks is the main developer and artist but he has a team of people helping him. he is very passionate about his art and a friendly guy who engages with the community every day in the telegram since the coin launched there is only about 600 people in there but it is very active everyday no matter the market conditions. its not people looking to make a quick flip on a dumb meme. i highly suggest taking a quick look at the twitter / X account to see the sculpture's and animations

Spare Parts Universe (SPU) Ressurs

Offisiell nettside

Spare Parts Universe Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Spare Parts Universe (SPU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Spare Parts Universe (SPU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Spare Parts Universe.

Sjekk Spare Parts Universeprisprognosen nå!

SPU til lokale valutaer

Spare Parts Universe (SPU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Spare Parts Universe (SPU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Spare Parts Universe (SPU)

Hvor mye er Spare Parts Universe (SPU) verdt i dag?
Live SPU prisen i USD er 0.00023494 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SPU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SPU til USD er $ 0.00023494. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Spare Parts Universe?
Markedsverdien for SPU er $ 234.95K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SPU?
Den sirkulerende forsyningen av SPU er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPU ?
SPU oppnådde en ATH-pris på 0.00036247 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SPU?
SPU så en ATL-pris på 0.00006551 USD.
Hva er handelsvolumet til SPU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPU er -- USD.
Vil SPU gå høyere i år?
SPU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPU prisprognosen for en mer grundig analyse.
