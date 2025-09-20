Spare Parts Universe (SPU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00023177 $ 0.00023177 $ 0.00023177 24 timer lav $ 0.00024136 $ 0.00024136 $ 0.00024136 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00023177$ 0.00023177 $ 0.00023177 24 timer høy $ 0.00024136$ 0.00024136 $ 0.00024136 All Time High $ 0.00036247$ 0.00036247 $ 0.00036247 Laveste pris $ 0.00006551$ 0.00006551 $ 0.00006551 Prisendring (1H) +0.60% Prisendring (1D) -2.65% Prisendring (7D) -8.72% Prisendring (7D) -8.72%

Spare Parts Universe (SPU) sanntidsprisen er $0.00023494. I løpet av de siste 24 timene har SPU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00023177 og et toppnivå på $ 0.00024136, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPU er $ 0.00036247, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006551.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPU endret seg med +0.60% i løpet av den siste timen, -2.65% over 24 timer og -8.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spare Parts Universe (SPU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 234.95K$ 234.95K $ 234.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 234.95K$ 234.95K $ 234.95K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Spare Parts Universe er $ 234.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPU er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 234.95K.