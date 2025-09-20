Spain Coin (ESP) Prisinformasjon (USD)

Spain Coin (ESP) sanntidsprisen er $0.00023861. I løpet av de siste 24 timene har ESP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0002361 og et toppnivå på $ 0.00027071, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ESP er $ 0.00139624, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000837.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ESP endret seg med +0.63% i løpet av den siste timen, -4.10% over 24 timer og +65.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spain Coin (ESP) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Spain Coin er $ 238.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ESP er 1000.00M, med en total tilgang på 999999061.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 238.61K.