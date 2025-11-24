SpaceX PreStocks pris i dag

Sanntids SpaceX PreStocks (SPACEX) pris i dag er $ 226.79, med en 5.51% endring de siste 24 timene. Nåværende SPACEX til USD konverteringssats er $ 226.79 per SPACEX.

SpaceX PreStocks rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 707,602, med en sirkulerende forsyning på 3.12K SPACEX. I løpet av de siste 24 timene SPACEX har den blitt handlet mellom $ 223.71(laveste) og $ 240.77 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 247.47, mens tidenes laveste notering var $ 168.0.

Kortsiktig har SPACEX beveget seg -0.53% i løpet av den siste timen og +2.36% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SpaceX PreStocks (SPACEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 707.60K$ 707.60K $ 707.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 707.60K$ 707.60K $ 707.60K Opplagsforsyning 3.12K 3.12K 3.12K Total forsyning 3,119.813800525 3,119.813800525 3,119.813800525

Nåværende markedsverdi på SpaceX PreStocks er $ 707.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPACEX er 3.12K, med en total tilgang på 3119.813800525. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 707.60K.