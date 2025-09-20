Spaceswap SHAKE (SHAKE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 16,629.7$ 16,629.7 $ 16,629.7 Laveste pris $ 6.56$ 6.56 $ 6.56 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -8.50% Prisendring (7D) -8.50%

Spaceswap SHAKE (SHAKE) sanntidsprisen er $17.17. I løpet av de siste 24 timene har SHAKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHAKE er $ 16,629.7, mens den rekordlave prisen er $ 6.56.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHAKE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -8.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spaceswap SHAKE (SHAKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.03K$ 13.03K $ 13.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.03K$ 13.03K $ 13.03K Opplagsforsyning 759.00 759.00 759.00 Total forsyning 759.0 759.0 759.0

Nåværende markedsverdi på Spaceswap SHAKE er $ 13.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHAKE er 759.00, med en total tilgang på 759.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.03K.