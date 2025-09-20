Dagens Spaceswap SHAKE livepris er 17.17 USD. Spor prisoppdateringer for SHAKE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHAKE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Spaceswap SHAKE livepris er 17.17 USD. Spor prisoppdateringer for SHAKE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHAKE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Spaceswap SHAKE Pris (SHAKE)

1 SHAKE til USD livepris:

$17.17
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Spaceswap SHAKE (SHAKE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:23:32 (UTC+8)

Spaceswap SHAKE (SHAKE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 16,629.7
$ 6.56
--

--

-8.50%

-8.50%

Spaceswap SHAKE (SHAKE) sanntidsprisen er $17.17. I løpet av de siste 24 timene har SHAKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHAKE er $ 16,629.7, mens den rekordlave prisen er $ 6.56.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHAKE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -8.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spaceswap SHAKE (SHAKE) Markedsinformasjon

$ 13.03K
--
$ 13.03K
759.00
759.0
Nåværende markedsverdi på Spaceswap SHAKE er $ 13.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SHAKE er 759.00, med en total tilgang på 759.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.03K.

Spaceswap SHAKE (SHAKE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Spaceswap SHAKE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Spaceswap SHAKE til USD ble $ -0.5952907680.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Spaceswap SHAKE til USD ble $ +12.7241839190.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Spaceswap SHAKE til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.5952907680-3.46%
60 dager$ +12.7241839190+74.11%
90 dager$ 0--

Hva er Spaceswap SHAKE (SHAKE)

Spaceswap SHAKE (SHAKE) Ressurs

Offisiell nettside

Spaceswap SHAKE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Spaceswap SHAKE (SHAKE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Spaceswap SHAKE (SHAKE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Spaceswap SHAKE.

Sjekk Spaceswap SHAKEprisprognosen nå!

SHAKE til lokale valutaer

Spaceswap SHAKE (SHAKE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Spaceswap SHAKE (SHAKE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHAKE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Spaceswap SHAKE (SHAKE)

Hvor mye er Spaceswap SHAKE (SHAKE) verdt i dag?
Live SHAKE prisen i USD er 17.17 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SHAKE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SHAKE til USD er $ 17.17. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Spaceswap SHAKE?
Markedsverdien for SHAKE er $ 13.03K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SHAKE?
Den sirkulerende forsyningen av SHAKE er 759.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHAKE ?
SHAKE oppnådde en ATH-pris på 16,629.7 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SHAKE?
SHAKE så en ATL-pris på 6.56 USD.
Hva er handelsvolumet til SHAKE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHAKE er -- USD.
Vil SHAKE gå høyere i år?
SHAKE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHAKE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:23:32 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.