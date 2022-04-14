Spaceswap MILK2 (MILK2) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Spaceswap MILK2 (MILK2), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Spaceswap MILK2 (MILK2) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Spaceswap MILK2 (MILK2), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 33.03K $ 33.03K $ 33.03K Total forsyning: $ 22.41M $ 22.41M $ 22.41M Sirkulerende forsyning: $ 22.41M $ 22.41M $ 22.41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 33.03K $ 33.03K $ 33.03K All-time high: $ 5.2 $ 5.2 $ 5.2 All-Time Low: $ 0.00118828 $ 0.00118828 $ 0.00118828 Nåværende pris: $ 0.00147388 $ 0.00147388 $ 0.00147388 Lær mer om Spaceswap MILK2 (MILK2) pris

Spaceswap MILK2 (MILK2) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Spaceswap MILK2 (MILK2) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MILK2 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MILK2 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MILK2s tokenomics, kan du utforske MILK2 tokenets livepris!

MILK2 prisforutsigelse Vil du vite hvor MILK2 kan være på vei? Vår MILK2 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

