Spaceswap MILK2 (MILK2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0015374 $ 0.0015374 $ 0.0015374 24 timer lav $ 0.00156186 $ 0.00156186 $ 0.00156186 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0015374$ 0.0015374 $ 0.0015374 24 timer høy $ 0.00156186$ 0.00156186 $ 0.00156186 All Time High $ 5.2$ 5.2 $ 5.2 Laveste pris $ 0.00118828$ 0.00118828 $ 0.00118828 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.81% Prisendring (7D) -30.52% Prisendring (7D) -30.52%

Spaceswap MILK2 (MILK2) sanntidsprisen er $0.00154306. I løpet av de siste 24 timene har MILK2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0015374 og et toppnivå på $ 0.00156186, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MILK2 er $ 5.2, mens den rekordlave prisen er $ 0.00118828.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MILK2 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.81% over 24 timer og -30.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spaceswap MILK2 (MILK2) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.58K$ 34.58K $ 34.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.58K$ 34.58K $ 34.58K Opplagsforsyning 22.41M 22.41M 22.41M Total forsyning 22,410,064.47360896 22,410,064.47360896 22,410,064.47360896

Nåværende markedsverdi på Spaceswap MILK2 er $ 34.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MILK2 er 22.41M, med en total tilgang på 22410064.47360896. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.58K.