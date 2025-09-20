Dagens Spaceswap MILK2 livepris er 0.00154306 USD. Spor prisoppdateringer for MILK2 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MILK2 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Spaceswap MILK2 livepris er 0.00154306 USD. Spor prisoppdateringer for MILK2 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MILK2 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Spaceswap MILK2 Pris (MILK2)

Ikke oppført

1 MILK2 til USD livepris:

$0.00154306
$0.00154306
-0.80%1D
USD
Spaceswap MILK2 (MILK2) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:38:17 (UTC+8)

Spaceswap MILK2 (MILK2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0015374
$ 0.0015374
24 timer lav
$ 0.00156186
$ 0.00156186
24 timer høy

$ 0.0015374
$ 0.0015374

$ 0.00156186
$ 0.00156186

$ 5.2
$ 5.2

$ 0.00118828
$ 0.00118828

-0.81%

-30.52%

-30.52%

Spaceswap MILK2 (MILK2) sanntidsprisen er $0.00154306. I løpet av de siste 24 timene har MILK2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0015374 og et toppnivå på $ 0.00156186, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MILK2 er $ 5.2, mens den rekordlave prisen er $ 0.00118828.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MILK2 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.81% over 24 timer og -30.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spaceswap MILK2 (MILK2) Markedsinformasjon

$ 34.58K
$ 34.58K

$ 34.58K
$ 34.58K

22.41M
22.41M

22,410,064.47360896
22,410,064.47360896

Nåværende markedsverdi på Spaceswap MILK2 er $ 34.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MILK2 er 22.41M, med en total tilgang på 22410064.47360896. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.58K.

Spaceswap MILK2 (MILK2) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Spaceswap MILK2 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Spaceswap MILK2 til USD ble $ -0.0004975363.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Spaceswap MILK2 til USD ble $ -0.0003300835.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Spaceswap MILK2 til USD ble $ -0.0000055669636247971.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.81%
30 dager$ -0.0004975363-32.24%
60 dager$ -0.0003300835-21.39%
90 dager$ -0.0000055669636247971-0.35%

Hva er Spaceswap MILK2 (MILK2)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Spaceswap MILK2 (MILK2) Ressurs

Offisiell nettside

Spaceswap MILK2 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Spaceswap MILK2 (MILK2) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Spaceswap MILK2 (MILK2) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Spaceswap MILK2.

Sjekk Spaceswap MILK2prisprognosen nå!

MILK2 til lokale valutaer

Spaceswap MILK2 (MILK2) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Spaceswap MILK2 (MILK2) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MILK2 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Spaceswap MILK2 (MILK2)

Hvor mye er Spaceswap MILK2 (MILK2) verdt i dag?
Live MILK2 prisen i USD er 0.00154306 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MILK2-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MILK2 til USD er $ 0.00154306. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Spaceswap MILK2?
Markedsverdien for MILK2 er $ 34.58K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MILK2?
Den sirkulerende forsyningen av MILK2 er 22.41M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMILK2 ?
MILK2 oppnådde en ATH-pris på 5.2 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MILK2?
MILK2 så en ATL-pris på 0.00118828 USD.
Hva er handelsvolumet til MILK2?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MILK2 er -- USD.
Vil MILK2 gå høyere i år?
MILK2 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MILK2 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:38:17 (UTC+8)

Spaceswap MILK2 (MILK2) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.