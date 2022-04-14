SpacePenguin (P3NGUIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SpacePenguin (P3NGUIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SpacePenguin (P3NGUIN) Informasjon $P3NGUIN: The deflationary yield-generating UnRuggable SmartDeFi reflection token with Charity use cases & more. After relaunched in mid 2024, SpacePenguin aims to build up its community to achieve its goal of helping charities all across the world! As part of our tokenomics, SpacePenguin collects taxes which go to the following; Reflections, Dev/Marketing Fund, Smart-Defi Tax and finally for our charity fund! Once our charity fund is built up our community can then decide where we donate this! Take your spot on the colony! Profit With A Purpose and help give back to our planet and the people who need it Offisiell nettside: https://spacepenguin.co/ Teknisk dokument: https://spacepenguin.co/storage/app/media/P3NGUIN-Whitepaper-rev2024001-Final.pdf Kjøp P3NGUIN nå!

SpacePenguin (P3NGUIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SpacePenguin (P3NGUIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 89.77K $ 89.77K $ 89.77K Total forsyning: $ 36.19T $ 36.19T $ 36.19T Sirkulerende forsyning: $ 36.19T $ 36.19T $ 36.19T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 89.77K $ 89.77K $ 89.77K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SpacePenguin (P3NGUIN) pris

SpacePenguin (P3NGUIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SpacePenguin (P3NGUIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet P3NGUIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange P3NGUIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår P3NGUINs tokenomics, kan du utforske P3NGUIN tokenets livepris!

P3NGUIN prisforutsigelse Vil du vite hvor P3NGUIN kan være på vei? Vår P3NGUIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se P3NGUIN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!