Space Frog X (SFX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00001195$ 0.00001195 $ 0.00001195 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -0.97% Prisendring (7D) -13.73% Prisendring (7D) -13.73%

Space Frog X (SFX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SFX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SFX er $ 0.00001195, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SFX endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -0.97% over 24 timer og -13.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Space Frog X (SFX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.34K$ 25.34K $ 25.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.69K$ 40.69K $ 40.69K Opplagsforsyning 138.69B 138.69B 138.69B Total forsyning 222,686,836,135.1184 222,686,836,135.1184 222,686,836,135.1184

Nåværende markedsverdi på Space Frog X er $ 25.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SFX er 138.69B, med en total tilgang på 222686836135.1184. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.69K.