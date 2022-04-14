Soyjak (SOY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Soyjak (SOY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Soyjak (SOY) Informasjon Meet Soyjak. Soyjak, a portmanteau of "soy" and "wojak", is a variation of Wojak that combines Wojak-style illustrations with additional features to allude to a soy boy, such as a gaping "cuckface" with an excited expression, glasses, stubble, and a balding head. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced. Soyjak is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Soyjak.party, (or just "The party") is an imageboard dedicated to the creation, posting, and sharing of soyjaks. As the site has grown, its expanded to encompass many other topics as well. Please read the rules before posting. Serving 9,462,739 posts! Offisiell nettside: https://soyjak.life/ Kjøp SOY nå!

Soyjak (SOY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Soyjak (SOY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 395.53K $ 395.53K $ 395.53K Total forsyning: $ 979.56M $ 979.56M $ 979.56M Sirkulerende forsyning: $ 979.56M $ 979.56M $ 979.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 395.53K $ 395.53K $ 395.53K All-time high: $ 0.00656405 $ 0.00656405 $ 0.00656405 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00040379 $ 0.00040379 $ 0.00040379 Lær mer om Soyjak (SOY) pris

Soyjak (SOY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Soyjak (SOY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOYs tokenomics, kan du utforske SOY tokenets livepris!

