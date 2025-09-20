Dagens Soyjak livepris er 0.00033812 USD. Spor prisoppdateringer for SOY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Soyjak livepris er 0.00033812 USD. Spor prisoppdateringer for SOY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Soyjak Logo

Soyjak Pris (SOY)

Ikke oppført

1 SOY til USD livepris:

$0.00033808
-4.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Soyjak (SOY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:33:46 (UTC+8)

Soyjak (SOY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00033566
24 timer lav
$ 0.00035543
24 timer høy

$ 0.00033566
$ 0.00035543
$ 0.00656405
$ 0.00009447
-0.74%

-4.56%

-24.13%

-24.13%

Soyjak (SOY) sanntidsprisen er $0.00033812. I løpet av de siste 24 timene har SOY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00033566 og et toppnivå på $ 0.00035543, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOY er $ 0.00656405, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009447.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOY endret seg med -0.74% i løpet av den siste timen, -4.56% over 24 timer og -24.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Soyjak (SOY) Markedsinformasjon

$ 331.26K
--
$ 331.26K
979.56M
979,561,070.357675
Nåværende markedsverdi på Soyjak er $ 331.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOY er 979.56M, med en total tilgang på 979561070.357675. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 331.26K.

Soyjak (SOY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Soyjak til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Soyjak til USD ble $ -0.0000955847.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Soyjak til USD ble $ -0.0001131772.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Soyjak til USD ble $ -0.0002217565416748914.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-4.56%
30 dager$ -0.0000955847-28.26%
60 dager$ -0.0001131772-33.47%
90 dager$ -0.0002217565416748914-39.60%

Hva er Soyjak (SOY)

Meet Soyjak. Soyjak, a portmanteau of "soy" and "wojak", is a variation of Wojak that combines Wojak-style illustrations with additional features to allude to a soy boy, such as a gaping "cuckface" with an excited expression, glasses, stubble, and a balding head. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced. Soyjak is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Soyjak.party, (or just "The party") is an imageboard dedicated to the creation, posting, and sharing of soyjaks. As the site has grown, its expanded to encompass many other topics as well. Please read the rules before posting. Serving 9,462,739 posts!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Soyjak (SOY) Ressurs

Offisiell nettside

Soyjak Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Soyjak (SOY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Soyjak (SOY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Soyjak.

Sjekk Soyjakprisprognosen nå!

SOY til lokale valutaer

Soyjak (SOY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Soyjak (SOY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Soyjak (SOY)

Hvor mye er Soyjak (SOY) verdt i dag?
Live SOY prisen i USD er 0.00033812 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SOY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SOY til USD er $ 0.00033812. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Soyjak?
Markedsverdien for SOY er $ 331.26K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SOY?
Den sirkulerende forsyningen av SOY er 979.56M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOY ?
SOY oppnådde en ATH-pris på 0.00656405 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SOY?
SOY så en ATL-pris på 0.00009447 USD.
Hva er handelsvolumet til SOY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOY er -- USD.
Vil SOY gå høyere i år?
SOY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:33:46 (UTC+8)

