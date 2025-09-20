Soyjak (SOY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00033566 $ 0.00033566 $ 0.00033566 24 timer lav $ 0.00035543 $ 0.00035543 $ 0.00035543 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00033566$ 0.00033566 $ 0.00033566 24 timer høy $ 0.00035543$ 0.00035543 $ 0.00035543 All Time High $ 0.00656405$ 0.00656405 $ 0.00656405 Laveste pris $ 0.00009447$ 0.00009447 $ 0.00009447 Prisendring (1H) -0.74% Prisendring (1D) -4.56% Prisendring (7D) -24.13% Prisendring (7D) -24.13%

Soyjak (SOY) sanntidsprisen er $0.00033812. I løpet av de siste 24 timene har SOY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00033566 og et toppnivå på $ 0.00035543, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOY er $ 0.00656405, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009447.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOY endret seg med -0.74% i løpet av den siste timen, -4.56% over 24 timer og -24.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Soyjak (SOY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 331.26K$ 331.26K $ 331.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 331.26K$ 331.26K $ 331.26K Opplagsforsyning 979.56M 979.56M 979.56M Total forsyning 979,561,070.357675 979,561,070.357675 979,561,070.357675

Nåværende markedsverdi på Soyjak er $ 331.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOY er 979.56M, med en total tilgang på 979561070.357675. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 331.26K.