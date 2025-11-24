SoulPeg USD pris i dag

Sanntids SoulPeg USD (SPUSD) pris i dag er $ 1.001, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SPUSD til USD konverteringssats er $ 1.001 per SPUSD.

SoulPeg USD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,792,532, med en sirkulerende forsyning på 2.79M SPUSD. I løpet av de siste 24 timene SPUSD har den blitt handlet mellom $ 0.998176(laveste) og $ 1.004 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.014, mens tidenes laveste notering var $ 0.97149.

Kortsiktig har SPUSD beveget seg -0.10% i løpet av den siste timen og +0.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SoulPeg USD (SPUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M Opplagsforsyning 2.79M 2.79M 2.79M Total forsyning 2,790,877.299848071 2,790,877.299848071 2,790,877.299848071

