Soulja Coin (SBOY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00550257$ 0.00550257 $ 0.00550257 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.40% Prisendring (1D) -1.73% Prisendring (7D) -23.09% Prisendring (7D) -23.09%

Soulja Coin (SBOY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SBOY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SBOY er $ 0.00550257, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SBOY endret seg med -0.40% i løpet av den siste timen, -1.73% over 24 timer og -23.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Soulja Coin (SBOY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.78K$ 46.78K $ 46.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.78K$ 46.78K $ 46.78K Opplagsforsyning 987.76M 987.76M 987.76M Total forsyning 987,764,800.0 987,764,800.0 987,764,800.0

Nåværende markedsverdi på Soulja Coin er $ 46.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SBOY er 987.76M, med en total tilgang på 987764800.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.78K.