Soul Graph (GRPH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Soul Graph (GRPH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Soul Graph (GRPH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Soul Graph (GRPH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Total forsyning: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Sirkulerende forsyning: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M All-time high: $ 0.064363 $ 0.064363 $ 0.064363 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00299102 $ 0.00299102 $ 0.00299102 Lær mer om Soul Graph (GRPH) pris Kjøp GRPH nå!

Soul Graph (GRPH) Informasjon Offisiell nettside: https://soulgra.ph/ Teknisk dokument: https://soulgraph.gitbook.io/soulgraph-docs

Soul Graph (GRPH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Soul Graph (GRPH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRPH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRPH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRPHs tokenomics, kan du utforske GRPH tokenets livepris!

GRPH prisforutsigelse Vil du vite hvor GRPH kan være på vei? Vår GRPH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GRPH tokenets prisforutsigelse nå!

