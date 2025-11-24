Soul Graph pris i dag

Sanntids Soul Graph (GRPH) pris i dag er $ 0.00299668, med en 0.16% endring de siste 24 timene. Nåværende GRPH til USD konverteringssats er $ 0.00299668 per GRPH.

Soul Graph rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,992,631, med en sirkulerende forsyning på 999.89M GRPH. I løpet av de siste 24 timene GRPH har den blitt handlet mellom $ 0.0029894(laveste) og $ 0.00299698 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.064363, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har GRPH beveget seg +0.02% i løpet av den siste timen og -0.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Soul Graph (GRPH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Opplagsforsyning 999.89M 999.89M 999.89M Total forsyning 999,894,448.2714 999,894,448.2714 999,894,448.2714

