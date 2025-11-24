SOSANA pris i dag

Sanntids SOSANA (SOSANA) pris i dag er $ 0.189325, med en 2.92% endring de siste 24 timene. Nåværende SOSANA til USD konverteringssats er $ 0.189325 per SOSANA.

SOSANA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 16,775,400, med en sirkulerende forsyning på 88.89M SOSANA. I løpet av de siste 24 timene SOSANA har den blitt handlet mellom $ 0.176497(laveste) og $ 0.205171 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.496509, mens tidenes laveste notering var $ 0.157857.

Kortsiktig har SOSANA beveget seg +0.23% i løpet av den siste timen og -3.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SOSANA (SOSANA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.78M$ 16.78M $ 16.78M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.78M$ 16.78M $ 16.78M Opplagsforsyning 88.89M 88.89M 88.89M Total forsyning 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

