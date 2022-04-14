Sorra (SOR) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Sorra (SOR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Sorra (SOR) Informasjon

Sorra is a decentralized platform that combines travel, hosting, and tokenized real estate investment. It empowers users with seamless renting and hosting experiences while enabling fractional ownership of high-value real estate assets. By leveraging innovative decentralized solutions, Sorra provides a transparent and rewarding ecosystem with competitive staking rewards, lower fees, and accessible property investments. The platform is designed to revolutionize hospitality and real estate through community-driven growth and blockchain-based efficiency.

Offisiell nettside:
https://www.sorra.io/

Sorra (SOR) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sorra (SOR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 9.06K
Total forsyning:
$ 100.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 77.45M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 11.70K
All-time high:
$ 0.02145654
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0.00011697
Sorra (SOR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Sorra (SOR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet SOR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange SOR tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår SORs tokenomics, kan du utforske SOR tokenets livepris!

SOR prisforutsigelse

Vil du vite hvor SOR kan være på vei? Vår SOR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.