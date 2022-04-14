Sorra (SOR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sorra (SOR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sorra (SOR) Informasjon Sorra is a decentralized platform that combines travel, hosting, and tokenized real estate investment. It empowers users with seamless renting and hosting experiences while enabling fractional ownership of high-value real estate assets. By leveraging innovative decentralized solutions, Sorra provides a transparent and rewarding ecosystem with competitive staking rewards, lower fees, and accessible property investments. The platform is designed to revolutionize hospitality and real estate through community-driven growth and blockchain-based efficiency. Offisiell nettside: https://www.sorra.io/ Kjøp SOR nå!

Sorra (SOR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sorra (SOR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.06K $ 9.06K $ 9.06K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 77.45M $ 77.45M $ 77.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.70K $ 11.70K $ 11.70K All-time high: $ 0.02145654 $ 0.02145654 $ 0.02145654 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00011697 $ 0.00011697 $ 0.00011697 Lær mer om Sorra (SOR) pris

Sorra (SOR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sorra (SOR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SORs tokenomics, kan du utforske SOR tokenets livepris!

SOR prisforutsigelse Vil du vite hvor SOR kan være på vei? Vår SOR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOR tokenets prisforutsigelse nå!

