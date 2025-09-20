Sorra (SOR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02145654$ 0.02145654 $ 0.02145654 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Sorra (SOR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SOR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOR er $ 0.02145654, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sorra (SOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.06K$ 9.06K $ 9.06K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.70K$ 11.70K $ 11.70K Opplagsforsyning 77.45M 77.45M 77.45M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sorra er $ 9.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOR er 77.45M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.70K.