Sophia (SPH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00012049 $ 0.00012049 $ 0.00012049 24 timer lav $ 0.00012128 $ 0.00012128 $ 0.00012128 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00012049$ 0.00012049 $ 0.00012049 24 timer høy $ 0.00012128$ 0.00012128 $ 0.00012128 All Time High $ 0.00072267$ 0.00072267 $ 0.00072267 Laveste pris $ 0.00005129$ 0.00005129 $ 0.00005129 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.16% Prisendring (7D) -3.23% Prisendring (7D) -3.23%

Sophia (SPH) sanntidsprisen er $0.00012121. I løpet av de siste 24 timene har SPH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00012049 og et toppnivå på $ 0.00012128, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPH er $ 0.00072267, mens den rekordlave prisen er $ 0.00005129.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPH endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.16% over 24 timer og -3.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sophia (SPH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 96.96K$ 96.96K $ 96.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 121.21K$ 121.21K $ 121.21K Opplagsforsyning 800.00M 800.00M 800.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Sophia er $ 96.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPH er 800.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 121.21K.