Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Informasjon Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) is a hilariously chaotic memecoin by MachiBigBrother, blending Roman history with modern crypto humor. Inspired by the iconic line “They’re crazy, these Romans!” from Asterix, SPQR thrives on pump.fun, delivering wild FOMO and meme-driven excitement. With a nod to Roman grandeur and a wink to crypto absurdity, it unites a community ready for legendary laughs and epic pumps. Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/H32RvrcA2tHipbXzaiEt8Dyr5u7GfnME6RcFDDWgpump Kjøp SPQR nå!

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sono Pazzi Questi Romani (SPQR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.67K $ 19.67K $ 19.67K Total forsyning: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Sirkulerende forsyning: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.67K $ 19.67K $ 19.67K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) pris

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPQR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPQR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPQRs tokenomics, kan du utforske SPQR tokenets livepris!

SPQR prisforutsigelse Vil du vite hvor SPQR kan være på vei? Vår SPQR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

