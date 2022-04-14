Sonne Finance (SONNE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sonne Finance (SONNE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sonne Finance (SONNE) Informasjon Sonne Finance is the first native decentralized lending protocol on Optimism for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source and Optimistic protocol serving users on Optimism. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them. Offisiell nettside: https://sonne.finance Kjøp SONNE nå!

Sonne Finance (SONNE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sonne Finance (SONNE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 40.08K $ 40.08K $ 40.08K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 81.47M $ 81.47M $ 81.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 49.20K $ 49.20K $ 49.20K All-time high: $ 0.447185 $ 0.447185 $ 0.447185 All-Time Low: $ 0.00048871 $ 0.00048871 $ 0.00048871 Nåværende pris: $ 0.00049195 $ 0.00049195 $ 0.00049195 Lær mer om Sonne Finance (SONNE) pris

Sonne Finance (SONNE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sonne Finance (SONNE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SONNE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SONNE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SONNEs tokenomics, kan du utforske SONNE tokenets livepris!

