Sonne Finance (SONNE) Prisinformasjon (USD)

Sonne Finance (SONNE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SONNE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SONNE er $ 0.447185, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SONNE endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, +0.69% over 24 timer og -3.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sonne Finance (SONNE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Sonne Finance er $ 40.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SONNE er 81.47M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.65K.