Sonic Eco (ECO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sonic Eco (ECO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 52.61K $ 52.61K $ 52.61K Total forsyning: $ 952.02K $ 952.02K $ 952.02K Sirkulerende forsyning: $ 873.02K $ 873.02K $ 873.02K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 57.37K $ 57.37K $ 57.37K All-time high: $ 0.860954 $ 0.860954 $ 0.860954 All-Time Low: $ 0.058923 $ 0.058923 $ 0.058923 Nåværende pris: $ 0.060179 $ 0.060179 $ 0.060179 Lær mer om Sonic Eco (ECO) pris

Sonic Eco (ECO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sonic Eco (ECO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ECO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ECO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ECOs tokenomics, kan du utforske ECO tokenets livepris!

ECO prisforutsigelse Vil du vite hvor ECO kan være på vei? Vår ECO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ECO tokenets prisforutsigelse nå!

