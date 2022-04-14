Somnium Space CUBEs (CUBE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Somnium Space CUBEs (CUBE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Somnium Space CUBEs (CUBE) Informasjon Offisiell nettside: https://www.somniumspace.com/

Somnium Space CUBEs (CUBE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Somnium Space CUBEs (CUBE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.26M $ 4.26M $ 4.26M Total forsyning: $ 40.05M $ 40.05M $ 40.05M Sirkulerende forsyning: $ 14.84M $ 14.84M $ 14.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.50M $ 11.50M $ 11.50M All-time high: $ 28.12 $ 28.12 $ 28.12 All-Time Low: $ 0.03639773 $ 0.03639773 $ 0.03639773 Nåværende pris: $ 0.286936 $ 0.286936 $ 0.286936 Lær mer om Somnium Space CUBEs (CUBE) pris

Somnium Space CUBEs (CUBE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Somnium Space CUBEs (CUBE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CUBE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CUBE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CUBEs tokenomics, kan du utforske CUBE tokenets livepris!

CUBE prisforutsigelse Vil du vite hvor CUBE kan være på vei? Vår CUBE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CUBE tokenets prisforutsigelse nå!

