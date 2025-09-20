Dagens Somnium Space CUBEs livepris er 0.310141 USD. Spor prisoppdateringer for CUBE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUBE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Somnium Space CUBEs livepris er 0.310141 USD. Spor prisoppdateringer for CUBE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CUBE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Somnium Space CUBEs Pris (CUBE)

1 CUBE til USD livepris:

$0.310332
$0.310332
-0.60%1D
Somnium Space CUBEs (CUBE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:53:32 (UTC+8)

Somnium Space CUBEs (CUBE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.309396
$ 0.309396
24 timer lav
$ 0.313854
$ 0.313854
24 timer høy

$ 0.309396
$ 0.309396

$ 0.313854
$ 0.313854

$ 28.12
$ 28.12

$ 0.03639773
$ 0.03639773

+0.21%

-0.70%

-6.72%

-6.72%

Somnium Space CUBEs (CUBE) sanntidsprisen er $0.310141. I løpet av de siste 24 timene har CUBE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.309396 og et toppnivå på $ 0.313854, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUBE er $ 28.12, mens den rekordlave prisen er $ 0.03639773.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUBE endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -0.70% over 24 timer og -6.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Somnium Space CUBEs (CUBE) Markedsinformasjon

$ 4.61M
$ 4.61M

--
--

$ 12.43M
$ 12.43M

14.84M
14.84M

40,054,278.79
40,054,278.79

Nåværende markedsverdi på Somnium Space CUBEs er $ 4.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUBE er 14.84M, med en total tilgang på 40054278.79. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.43M.

Somnium Space CUBEs (CUBE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Somnium Space CUBEs til USD ble $ -0.0021937318482697.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Somnium Space CUBEs til USD ble $ +0.0019371717.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Somnium Space CUBEs til USD ble $ -0.0447026692.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Somnium Space CUBEs til USD ble $ +0.05417076672226234.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0021937318482697-0.70%
30 dager$ +0.0019371717+0.62%
60 dager$ -0.0447026692-14.41%
90 dager$ +0.05417076672226234+21.16%

Hva er Somnium Space CUBEs (CUBE)

Somnium Space CUBEs (CUBE) Ressurs

Offisiell nettside

Somnium Space CUBEs Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Somnium Space CUBEs (CUBE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Somnium Space CUBEs (CUBE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Somnium Space CUBEs.

Sjekk Somnium Space CUBEsprisprognosen nå!

CUBE til lokale valutaer

Somnium Space CUBEs (CUBE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Somnium Space CUBEs (CUBE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CUBE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Somnium Space CUBEs (CUBE)

Hvor mye er Somnium Space CUBEs (CUBE) verdt i dag?
Live CUBE prisen i USD er 0.310141 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CUBE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CUBE til USD er $ 0.310141. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Somnium Space CUBEs?
Markedsverdien for CUBE er $ 4.61M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CUBE?
Den sirkulerende forsyningen av CUBE er 14.84M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCUBE ?
CUBE oppnådde en ATH-pris på 28.12 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CUBE?
CUBE så en ATL-pris på 0.03639773 USD.
Hva er handelsvolumet til CUBE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CUBE er -- USD.
Vil CUBE gå høyere i år?
CUBE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CUBE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Somnium Space CUBEs (CUBE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.