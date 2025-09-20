Somnium Space CUBEs (CUBE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.309396 24 timer lav $ 0.313854 24 timer høy All Time High $ 28.12 Laveste pris $ 0.03639773 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) -0.70% Prisendring (7D) -6.72%

Somnium Space CUBEs (CUBE) sanntidsprisen er $0.310141. I løpet av de siste 24 timene har CUBE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.309396 og et toppnivå på $ 0.313854, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CUBE er $ 28.12, mens den rekordlave prisen er $ 0.03639773.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CUBE endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -0.70% over 24 timer og -6.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Somnium Space CUBEs (CUBE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.61M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.43M Opplagsforsyning 14.84M Total forsyning 40,054,278.79

Nåværende markedsverdi på Somnium Space CUBEs er $ 4.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CUBE er 14.84M, med en total tilgang på 40054278.79. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.43M.