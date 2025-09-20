Som Bonkmon Fraud (SBF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.09% Prisendring (7D) -0.15% Prisendring (7D) -0.15%

Som Bonkmon Fraud (SBF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SBF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SBF er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SBF endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.09% over 24 timer og -0.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Som Bonkmon Fraud (SBF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.54K$ 31.54K $ 31.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.54K$ 31.54K $ 31.54K Opplagsforsyning 765.21M 765.21M 765.21M Total forsyning 765,213,354.939127 765,213,354.939127 765,213,354.939127

Nåværende markedsverdi på Som Bonkmon Fraud er $ 31.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SBF er 765.21M, med en total tilgang på 765213354.939127. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.54K.