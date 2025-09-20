Solycat (SOLYCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0017371$ 0.0017371 $ 0.0017371 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -0.21% Prisendring (7D) -1.57% Prisendring (7D) -1.57%

Solycat (SOLYCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SOLYCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLYCAT er $ 0.0017371, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLYCAT endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -0.21% over 24 timer og -1.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solycat (SOLYCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.10K$ 17.10K $ 17.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.10K$ 17.10K $ 17.10K Opplagsforsyning 999.52M 999.52M 999.52M Total forsyning 999,524,340.76001 999,524,340.76001 999,524,340.76001

Nåværende markedsverdi på Solycat er $ 17.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLYCAT er 999.52M, med en total tilgang på 999524340.76001. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.10K.