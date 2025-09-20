SOLY AI (SOLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00117082$ 0.00117082 $ 0.00117082 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -2.85% Prisendring (7D) -1.15% Prisendring (7D) -1.15%

SOLY AI (SOLY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SOLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLY er $ 0.00117082, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLY endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -2.85% over 24 timer og -1.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SOLY AI (SOLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.08K$ 25.08K $ 25.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.08K$ 25.08K $ 25.08K Opplagsforsyning 999.11M 999.11M 999.11M Total forsyning 999,112,389.475153 999,112,389.475153 999,112,389.475153

Nåværende markedsverdi på SOLY AI er $ 25.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLY er 999.11M, med en total tilgang på 999112389.475153. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.08K.