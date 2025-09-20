SolXenCat (XENCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0029045$ 0.0029045 $ 0.0029045 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -3.17% Prisendring (7D) -8.12% Prisendring (7D) -8.12%

SolXenCat (XENCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har XENCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XENCAT er $ 0.0029045, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XENCAT endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -3.17% over 24 timer og -8.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SolXenCat (XENCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 746.34K$ 746.34K $ 746.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 746.34K$ 746.34K $ 746.34K Opplagsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Total forsyning 999,967,057.0 999,967,057.0 999,967,057.0

Nåværende markedsverdi på SolXenCat er $ 746.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XENCAT er 999.97M, med en total tilgang på 999967057.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 746.34K.