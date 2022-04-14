Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Informasjon SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications. Offisiell nettside: https://app.solv.finance/babylon Kjøp XSOLVBTC nå!

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 386.63M $ 386.63M $ 386.63M Total forsyning: $ 3.44K $ 3.44K $ 3.44K Sirkulerende forsyning: $ 3.44K $ 3.44K $ 3.44K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 386.63M $ 386.63M $ 386.63M All-time high: $ 175,368 $ 175,368 $ 175,368 All-Time Low: $ 11,402.13 $ 11,402.13 $ 11,402.13 Nåværende pris: $ 112,326 $ 112,326 $ 112,326 Lær mer om Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) pris

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XSOLVBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XSOLVBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XSOLVBTCs tokenomics, kan du utforske XSOLVBTC tokenets livepris!

