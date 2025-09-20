Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 114,459 $ 114,459 $ 114,459 24 timer lav $ 117,099 $ 117,099 $ 117,099 24 timer høy 24 timer lav $ 114,459$ 114,459 $ 114,459 24 timer høy $ 117,099$ 117,099 $ 117,099 All Time High $ 175,368$ 175,368 $ 175,368 Laveste pris $ 11,402.13$ 11,402.13 $ 11,402.13 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -1.07% Prisendring (7D) -0.55% Prisendring (7D) -0.55%

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) sanntidsprisen er $114,561. I løpet av de siste 24 timene har XSOLVBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 114,459 og et toppnivå på $ 117,099, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til XSOLVBTC er $ 175,368, mens den rekordlave prisen er $ 11,402.13.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har XSOLVBTC endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -1.07% over 24 timer og -0.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 394.27M$ 394.27M $ 394.27M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 394.27M$ 394.27M $ 394.27M Opplagsforsyning 3.44K 3.44K 3.44K Total forsyning 3,443.895162143333 3,443.895162143333 3,443.895162143333

Nåværende markedsverdi på Solv Protocol Staked BTC er $ 394.27M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på XSOLVBTC er 3.44K, med en total tilgang på 3443.895162143333. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 394.27M.