SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 61.30M $ 61.30M $ 61.30M Total forsyning: $ 508.45 $ 508.45 $ 508.45 Sirkulerende forsyning: $ 508.45 $ 508.45 $ 508.45 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 61.30M $ 61.30M $ 61.30M All-time high: $ 130,885 $ 130,885 $ 130,885 All-Time Low: $ 72,207 $ 72,207 $ 72,207 Nåværende pris: $ 120,572 $ 120,572 $ 120,572 Lær mer om Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) pris

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLVBTC.JUP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLVBTC.JUP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLVBTC.JUPs tokenomics, kan du utforske SOLVBTC.JUP tokenets livepris!

SOLVBTC.JUP prisforutsigelse Vil du vite hvor SOLVBTC.JUP kan være på vei? Vår SOLVBTC.JUP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOLVBTC.JUP tokenets prisforutsigelse nå!

