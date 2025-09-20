Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 120,588 24 timer lav $ 123,228 24 timer høy All Time High $ 130,885 Laveste pris $ 72,207 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) -0.94% Prisendring (7D) -0.96%

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) sanntidsprisen er $121,664. I løpet av de siste 24 timene har SOLVBTC.JUP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 120,588 og et toppnivå på $ 123,228, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLVBTC.JUP er $ 130,885, mens den rekordlave prisen er $ 72,207.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLVBTC.JUP endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -0.94% over 24 timer og -0.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61.86M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 61.86M Opplagsforsyning 508.40 Total forsyning 508.399167048237

Nåværende markedsverdi på Solv Protocol SolvBTC Jupiter er $ 61.86M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLVBTC.JUP er 508.40, med en total tilgang på 508.399167048237. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.86M.