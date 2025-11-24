SOLTAN pris i dag

Sanntids SOLTAN (SOLTAN) pris i dag er --, med en 6.19% endring de siste 24 timene. Nåværende SOLTAN til USD konverteringssats er -- per SOLTAN.

SOLTAN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 59,568, med en sirkulerende forsyning på 1.00B SOLTAN. I løpet av de siste 24 timene SOLTAN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har SOLTAN beveget seg -0.86% i løpet av den siste timen og -23.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SOLTAN (SOLTAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 59.57K$ 59.57K $ 59.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 59.57K$ 59.57K $ 59.57K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

