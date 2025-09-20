Solrise Finance (SLRS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00059286 $ 0.00059286 $ 0.00059286 24 timer lav $ 0.00061479 $ 0.00061479 $ 0.00061479 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00059286$ 0.00059286 $ 0.00059286 24 timer høy $ 0.00061479$ 0.00061479 $ 0.00061479 All Time High $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Laveste pris $ 0.00021711$ 0.00021711 $ 0.00021711 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -2.25% Prisendring (7D) +10.52% Prisendring (7D) +10.52%

Solrise Finance (SLRS) sanntidsprisen er $0.00059816. I løpet av de siste 24 timene har SLRS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00059286 og et toppnivå på $ 0.00061479, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SLRS er $ 1.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.00021711.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SLRS endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -2.25% over 24 timer og +10.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solrise Finance (SLRS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 93.96K$ 93.96K $ 93.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 598.04K$ 598.04K $ 598.04K Opplagsforsyning 157.12M 157.12M 157.12M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Solrise Finance er $ 93.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLRS er 157.12M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 598.04K.