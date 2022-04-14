SolPod (SOLPOD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SolPod (SOLPOD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SolPod (SOLPOD) Informasjon SolPod helps $SOLPOD holders to capitalise on Solana ecosystem tokens without needing to play an active role in day to day trading. SolPod have a trading team with a proven track record displayed publicly e.g. on our X account, and leverage this expertise to find Solana coins that have x100 potential to grow our holdings and that of our holders. Any holders who have $SOLPOD holdings above the eligibility criteria will receive airdrops of tokens our team has invested in, directly into their wallet. Historically these have occurred daily, following which $SOLPOD holders can decide to hold or sell the tokens to grow their portfolio. You can think of it as a Solana ecosystem mutual fund that pays dividends in up and coming tokens. The SOLPOD token's primary function is to determine airdrop eligibility. However, it also funds the SolPod's teams trading and marketing activities. It benefits from deflationary tokenomics as our team buys back and burns SOLPOD periodically, using some of the profits generated by our trading team. Offisiell nettside: https://solpod.site/ Teknisk dokument: https://solpod.gitbook.io/solpod-whitepaper Kjøp SOLPOD nå!

SolPod (SOLPOD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SolPod (SOLPOD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.87K $ 8.87K $ 8.87K Total forsyning: $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M Sirkulerende forsyning: $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.87K $ 8.87K $ 8.87K All-time high: $ 0.00118777 $ 0.00118777 $ 0.00118777 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om SolPod (SOLPOD) pris

SolPod (SOLPOD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SolPod (SOLPOD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLPOD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLPOD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLPODs tokenomics, kan du utforske SOLPOD tokenets livepris!

SOLPOD prisforutsigelse Vil du vite hvor SOLPOD kan være på vei? Vår SOLPOD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOLPOD tokenets prisforutsigelse nå!

