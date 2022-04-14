Solpaka (SOLPAKA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Solpaka (SOLPAKA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SOLPAKA is a community-driven token aiming to build a strong and vibrant community in the Solana ecosystem. SOLPAKA is a meme coin but it does not stop it from being one of the most loved and admired tokens on Solana. SOLPAKA aims to build a strong foundation of open-minded people and continue building and investing in new, long-term projects. Offisiell nettside: https://solpaka.com

Solpaka (SOLPAKA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solpaka (SOLPAKA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.92K $ 14.92K $ 14.92K Total forsyning: $ 696.90M $ 696.90M $ 696.90M Sirkulerende forsyning: $ 696.90M $ 696.90M $ 696.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.92K $ 14.92K $ 14.92K All-time high: $ 0.0065976 $ 0.0065976 $ 0.0065976 All-Time Low: $ 0.00001307 $ 0.00001307 $ 0.00001307 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Solpaka (SOLPAKA) pris

Solpaka (SOLPAKA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solpaka (SOLPAKA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLPAKA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLPAKA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLPAKAs tokenomics, kan du utforske SOLPAKA tokenets livepris!

