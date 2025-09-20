Solpaka (SOLPAKA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0065976 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.69%

Solpaka (SOLPAKA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SOLPAKA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLPAKA er $ 0.0065976, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLPAKA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solpaka (SOLPAKA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.51K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.51K Opplagsforsyning 696.90M Total forsyning 696,904,200.0

Nåværende markedsverdi på Solpaka er $ 15.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLPAKA er 696.90M, med en total tilgang på 696904200.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.51K.