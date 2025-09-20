Dagens Solpaka livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SOLPAKA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLPAKA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Solpaka livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for SOLPAKA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLPAKA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Solpaka Logo

Solpaka Pris (SOLPAKA)

Ikke oppført

1 SOLPAKA til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Solpaka (SOLPAKA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:56:29 (UTC+8)

Solpaka (SOLPAKA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0065976
$ 0.0065976$ 0.0065976

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.69%

+0.69%

Solpaka (SOLPAKA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SOLPAKA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLPAKA er $ 0.0065976, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLPAKA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solpaka (SOLPAKA) Markedsinformasjon

$ 15.51K
$ 15.51K$ 15.51K

--
----

$ 15.51K
$ 15.51K$ 15.51K

696.90M
696.90M 696.90M

696,904,200.0
696,904,200.0 696,904,200.0

Nåværende markedsverdi på Solpaka er $ 15.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLPAKA er 696.90M, med en total tilgang på 696904200.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.51K.

Solpaka (SOLPAKA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Solpaka til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Solpaka til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Solpaka til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Solpaka til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+28.49%
60 dager$ 0+6.98%
90 dager$ 0--

Hva er Solpaka (SOLPAKA)

SOLPAKA is a community-driven token aiming to build a strong and vibrant community in the Solana ecosystem. SOLPAKA is a meme coin but it does not stop it from being one of the most loved and admired tokens on Solana. SOLPAKA aims to build a strong foundation of open-minded people and continue building and investing in new, long-term projects.

Solpaka (SOLPAKA) Ressurs

Offisiell nettside

Solpaka Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Solpaka (SOLPAKA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Solpaka (SOLPAKA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Solpaka.

Sjekk Solpakaprisprognosen nå!

SOLPAKA til lokale valutaer

Solpaka (SOLPAKA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Solpaka (SOLPAKA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOLPAKA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Solpaka (SOLPAKA)

Hvor mye er Solpaka (SOLPAKA) verdt i dag?
Live SOLPAKA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SOLPAKA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SOLPAKA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Solpaka?
Markedsverdien for SOLPAKA er $ 15.51K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SOLPAKA?
Den sirkulerende forsyningen av SOLPAKA er 696.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOLPAKA ?
SOLPAKA oppnådde en ATH-pris på 0.0065976 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SOLPAKA?
SOLPAKA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SOLPAKA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOLPAKA er -- USD.
Vil SOLPAKA gå høyere i år?
SOLPAKA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOLPAKA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:56:29 (UTC+8)

Solpaka (SOLPAKA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.