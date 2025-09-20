SolPages (SOLP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00059462$ 0.00059462 $ 0.00059462 Laveste pris $ 0.00000368$ 0.00000368 $ 0.00000368 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +20.91% Prisendring (7D) +20.91%

SolPages (SOLP) sanntidsprisen er $0.00000724. I løpet av de siste 24 timene har SOLP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLP er $ 0.00059462, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000368.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +20.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SolPages (SOLP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.62K$ 6.62K $ 6.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.62K$ 6.62K $ 6.62K Opplagsforsyning 914.26M 914.26M 914.26M Total forsyning 914,260,328.996571 914,260,328.996571 914,260,328.996571

Nåværende markedsverdi på SolPages er $ 6.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLP er 914.26M, med en total tilgang på 914260328.996571. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.62K.