Solomon USDv is a Solana‑native synthetic dollar issued by Solomon Labs. The protocol delta‑hedges spot positions (typically SOL, ETH or wrapped BTC held on‑chain) with equal‑and‑opposite perpetual shorts to create a fully market‑neutral collateral base, allowing USDv to hold its one‑dollar peg while generating yield. This yield is then passed back to users that have staked USDv for sUSDv. Like other stablecoins, USDv is designed to be composable within the DeFi ecosystem. All contracts are on‑chain, audited.

Solomon USDv (USDV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solomon USDv (USDV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Total forsyning: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Sirkulerende forsyning: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M All-time high: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 All-Time Low: $ 0.998914 $ 0.998914 $ 0.998914 Nåværende pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Lær mer om Solomon USDv (USDV) pris

Solomon USDv (USDV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solomon USDv (USDV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDVs tokenomics, kan du utforske USDV tokenets livepris!

