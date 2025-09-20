Dagens Solomon USDv livepris er 1 USD. Spor prisoppdateringer for USDV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Solomon USDv livepris er 1 USD. Spor prisoppdateringer for USDV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Solomon USDv Pris (USDV)

Ikke oppført

1 USDV til USD livepris:

$1
$1$1
0.00%1D
USD
Solomon USDv (USDV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:12:41 (UTC+8)

Solomon USDv (USDV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 timer lav
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 timer høy

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.998914
$ 0.998914$ 0.998914

--

--

--

--

Solomon USDv (USDV) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har USDV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.0 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDV er $ 1.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.998914.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDV endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -- i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solomon USDv (USDV) Markedsinformasjon

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

--
----

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

1.40M
1.40M 1.40M

1,403,124.71970636
1,403,124.71970636 1,403,124.71970636

Nåværende markedsverdi på Solomon USDv er $ 1.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDV er 1.40M, med en total tilgang på 1403124.71970636. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.40M.

Solomon USDv (USDV) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Solomon USDv til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Solomon USDv til USD ble $ -0.0000885000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Solomon USDv til USD ble $ -0.0000922000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Solomon USDv til USD ble $ -0.00088220371596.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000885000-0.00%
60 dager$ -0.0000922000-0.00%
90 dager$ -0.00088220371596-0.08%

Hva er Solomon USDv (USDV)

Solomon USDv is a Solana‑native synthetic dollar issued by Solomon Labs. The protocol delta‑hedges spot positions (typically SOL, ETH or wrapped BTC held on‑chain) with equal‑and‑opposite perpetual shorts to create a fully market‑neutral collateral base, allowing USDv to hold its one‑dollar peg while generating yield. This yield is then passed back to users that have staked USDv for sUSDv. Like other stablecoins, USDv is designed to be composable within the DeFi ecosystem. All contracts are on‑chain, audited.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Solomon USDv (USDV) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Solomon USDv Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Solomon USDv (USDV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Solomon USDv (USDV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Solomon USDv.

Sjekk Solomon USDvprisprognosen nå!

USDV til lokale valutaer

Solomon USDv (USDV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Solomon USDv (USDV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDV tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Solomon USDv (USDV)

Hvor mye er Solomon USDv (USDV) verdt i dag?
Live USDV prisen i USD er 1.0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USDV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USDV til USD er $ 1.0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Solomon USDv?
Markedsverdien for USDV er $ 1.40M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USDV?
Den sirkulerende forsyningen av USDV er 1.40M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDV ?
USDV oppnådde en ATH-pris på 1.11 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USDV?
USDV så en ATL-pris på 0.998914 USD.
Hva er handelsvolumet til USDV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDV er -- USD.
Vil USDV gå høyere i år?
USDV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Solomon USDv (USDV) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

