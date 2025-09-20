Solomon USDv (USDV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 timer lav $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 timer høy 24 timer lav $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24 timer høy $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 All Time High $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Laveste pris $ 0.998914$ 0.998914 $ 0.998914 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -- Prisendring (7D) --

Solomon USDv (USDV) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har USDV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.0 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDV er $ 1.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.998914.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDV endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -- i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solomon USDv (USDV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Opplagsforsyning 1.40M 1.40M 1.40M Total forsyning 1,403,124.71970636 1,403,124.71970636 1,403,124.71970636

Nåværende markedsverdi på Solomon USDv er $ 1.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDV er 1.40M, med en total tilgang på 1403124.71970636. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.40M.