Solod The Buddy pris i dag

Sanntids Solod The Buddy (BUDDY) pris i dag er $ 0.00001013, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BUDDY til USD konverteringssats er $ 0.00001013 per BUDDY.

Solod The Buddy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,134.6, med en sirkulerende forsyning på 1.00B BUDDY. I løpet av de siste 24 timene BUDDY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00189987, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001001.

Kortsiktig har BUDDY beveget seg -- i løpet av den siste timen og +1.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Solod The Buddy (BUDDY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.13K$ 10.13K $ 10.13K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Solod The Buddy er $ 10.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUDDY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.13K.