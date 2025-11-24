SolNav AI pris i dag

Sanntids SolNav AI (SOLNAV) pris i dag er $ 0.00023284, med en 3.59% endring de siste 24 timene. Nåværende SOLNAV til USD konverteringssats er $ 0.00023284 per SOLNAV.

SolNav AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 23,271, med en sirkulerende forsyning på 99.94M SOLNAV. I løpet av de siste 24 timene SOLNAV har den blitt handlet mellom $ 0.00022253(laveste) og $ 0.00023509 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00638547, mens tidenes laveste notering var $ 0.00021531.

Kortsiktig har SOLNAV beveget seg +0.07% i løpet av den siste timen og -2.84% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

SolNav AI (SOLNAV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.27K$ 23.27K $ 23.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.89K$ 34.89K $ 34.89K Opplagsforsyning 99.94M 99.94M 99.94M Total forsyning 149,834,079.7127855 149,834,079.7127855 149,834,079.7127855

Nåværende markedsverdi på SolNav AI er $ 23.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SOLNAV er 99.94M, med en total tilgang på 149834079.7127855. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.89K.